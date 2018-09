Oberdorfs Ortsvorsteher Martin Stempfle plädiert für eine autofreie Zone auf dem neuen Marktplatz des Ortes. „Ich will einfach nicht, dass die jetzt schön gerichtete und gepflasterte Fläche wieder von Ölflecken und anderem Unrat verunstaltet wird“, sagt Stempfle. Wie er denke auch die Mehrheit der Ortschaftsräte. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Einige Ortschaftsräte befürchten, dass es im Ortskern für die Kunden des umliegenden Einzelhandels künftig zu wenige Parkplätze gebe. Wildes Parken und Verkehrschaos wären die Folgen. „Im Zuge der Marktplatzsanierung wurden sogar vier weitere neue Parkflächen im Ortskern geschaffen. Ich habe den Eindruck, dass es in Oberdorf genügend Parkmöglichkeiten gibt“, so Stempfle.

Mit in die Parkregelung im Ortskern eingeschlossen wurde der Altbachweg. Künftig ist dort tagsüber das Parken von 7 Uhr bis 18 Uhr für eine Stunde erlaubt. Von 18 Uhr bis 7 Uhr kann jeder sein Auto dort unbegrenzt abstellen, was den Anliegern im dortigen Bereich entgegenkommen soll. Damit die Regelung auch eingehalten wird, will Oberdorf die Stadt Bopfingen und ihren Ordnungsdienst mit der Parkraumüberwachung beauftragen.