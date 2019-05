Oberdorf feiert seinen neuen Dorfplatz

Der neue Dorfplatz in Oberdorf ist ein kleines Schmuckstück. Sitztreppen, die halbkreisförmig zur vorbeifließenden Eger abfallen, laden zum gemütlichen Verweilen ein. Ebso eine große Sitzgruppe mit Tisch und ein neu gepflasterter Marktplatz. Hübsch auch das Brückle, das sich über die Eger spannt. „Klein-Venedig“, wie Oberdorf im Volksmund genannt wird, hat sich etwas wirklich Schönes gegönnt.

2010 ist erstmals der Gedanke für einen neuen Marktplatz beim Ortschaftsrat aufgekommen. Mit der Aufnahme in den Baumaßnahmenkatalog der Stadt Bopfingen wurde der Wunsch konkretisiert. Es sollte aber noch bis 2014 dauern, bis aus dem Wunsch auch langsam Realität wurde. Der erforderliche Grundstückserwerb ebnete den Weg für einen neuen Marktplatz. 2016 gab der Ortschaftsrat Oberdorf dann grünes Licht für dieses Vorhaben. Ein Jahr später lagen dem Gremium die konkreten Pläne für die Gestaltung des Dorfplatzes vor.

„Hier muss ich vor allem dem DRK Oberdorf für seine große Bereitschaft danken, ihr Domizil zu räumen“, so Ortsvorsteher Martin Stempfle. Das Gebäude musste für den neuen Platz weichen. Das DRK hat nun Räume im alten Rathaus von Oberdorf bezogen. Im August 2017 folgte dann der Abriss von zwei Gebäuden. Im Dezember starteten die Bauarbeiten. Bereits im Mai 2018, pünktlich zur 750-Jahr-Feier Oberdorfs, war der Marktplatz fertig.

Brücke über die Eger

Dass bis zur offiziellen Einweihung nochmal ein Jahr vergangen ist, liegt an ein paar Kleinigkeiten, die noch zu erledigen waren. Zum Beispiel dem Brückle über die Eger. Das Besondere an dieser Brücke ist: Sie wurde komplett in Eigenarbeit und ehrenamtlich gebaut. Eberhard Kurz aus Oberdorf hat monatelang daran gearbeitet. „Dieses Engagement der Oberdorfer Bevölkerung ist einzigartig“, bedankte sich Ortsvorsteher Martin Stempfle bei allen, die sich an der Umsetzung dieses Vorhaben beteiligt haben.

„Der Marktplatz gibt dem Ort wieder ein Stück Geschichte zurück und setzt einen attraktiven Akzent mitten in Oberdorf“, sagte auch Bürgermeister Gunter Bühler. Der neue Marktplatz stehe an historischer Stelle einer ehemaligen Furt über die Eger, die beide Ortsteile Oberdorfs verbunden habe.

Insgesamt hat die Stadt 480.000 Euro in dieses Projekt investiert. Aus einem Fördertopf des Landes flossen 156.000 Euro in dieses Vorhaben. Landrat Klaus Pavel zollte dem bürgerschaftlichen Engagement größten Respekt. „Ich ziehe meinen Hut vor dieser Leistung, die unter anderem auch ein Stück vorbildlicher Heimatpflege ist“, sagte Pavel. Pfarrerin Anne Stiegele und Pater Jose Antony nahmen gemeinsam die Weihe des Marktplatzes vor. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein Baldern.