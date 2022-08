Nördlingen lädt private Kostumträger zum Umzug ein

Die Stadt Nördlingen lädt in einer Pressemitteilung private Kostümträger, die keinem Verein oder keiner Organisation angehören, dazu ein, ebenfalls am historischen Festumzug des „Historischen Stadtmauerfestes“ am Sonntag, 11. September, teilzunehmen. Eine Eingruppierung sei unter den Zugnummern 66 und 68 möglich. Der Umzug wird nach Angaben der Stadtverwaltung entlang der Ulmer Straße und im Straßenzug Am Emmeramsberg aufgestellt und zieht vom Berger Tor durch die Altstadt. Die Nummern der Zugeinteilung werden am Umzugstag auf dem Asphalt in weißer Farbe deutlich sichtbar markiert. Start des Umzugs ist um 13 Uhr.