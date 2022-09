Nördlingen feiert seine Geschichte

Die Stadt Nördlingen lädt von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. September, zur 14. Auflage des Historischen Stadtmauerfestes ein. In der autofreien Altstadt feiern dann die Bürgerinnen und Bürger und viele Gäste unter dem bewährten Motto „Eine Stadt erlebt ihre Geschichte“. Das kündigt die Stadtverwaltung in einer Vorschau an.

Auch in diesem Jahr sind traditionelle Programmpunkte enthalten, aber auch einige neue Angebote. Am Freitagabend und am Samstagabend werden die „Nächte des Liedes und des Lichtes“ mit Feuergauklern, Feuerspuckern und Musikgruppen dem Festbereich eine besondere Atmosphäre verleihen. Schon seit einigen Festen gastiert die Französische Schauspiel- und Gauklergruppe „Entr’Act“ bei den Historischen Stadtmauerfesten in Nördlingen und begeistert die Besucher. Sie werden auch in diesem Jahr ihr Lager in der Löpsinger Straße aufschlagen und unter anderem am Freitagabend ein Konzert auf der großen Bühne des Marktplatzes geben. Auch Pépiloué mit seinen Gänsen ist wieder mit dabei.

Eröffnet wird das Stadtmauerfest am Freitag, 9. September, um 18 Uhr mit einer feierlichen Szene auf dem Marktplatz. Besondere Höhepunkte des Festes sind wieder die Umzüge: Der Brauchtumsumzug am Samstag, 10. September, startet um 14 Uhr mit über 70 Gruppen und annähernd 40 Gespannen.

Am Sonntag, 11. September, startet dann um 13 Uhr der historische Festumzug mit rund 2500 Teilnehmern und annähernd 90 Gruppen. Gezeigt werden Bilder aus der Geschichte der Stadt. Beginnend von der ersten urkundlichen Erwähnung 898 bis zur Eingliederung der ehemals Freien Reichsstadt in den Freistaat Bayern 1802.

Abschluss und traditioneller Höhepunkt des Historischen Stadtmauerfestes ist der große Zapfenstreich, der nach Einbruch der Dämmerung im Schein der Fackeln von der Knabenkapelle und Stadtkapelle Nördlingen gespielt wird. Eingebunden ist die traditionelle Gebetsszene aus dem Theaterstück „Die arge Not von Nördlingen“.

Die gesamte Innenstadt ist ab Freitag, 9. September, ab 16 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Für den Besuch des Gesamtwochenendes gibt es Einlassbänder zum Preis von 16 Euro sowie für Jugendliche bis 16 Jahre zum Preis von 7 Euro an den fünf Stadttoren zu kaufen. Tageseinlassbänder kosten für Erwachsene am Freitag 8 Euro, für Jugendliche 7 Euro und am Samstag und Sonntag für Erwachsene 9 Euro und für Jugendliche 4,50 Euro.