Noch Tische frei beim Freizeitkünstlermarkt

Am Sonntag, 18. März, findet in Bopfingen anlässlich des Frühjahrsmarkts von 11 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Bopfingen der Freizeitkünstlermarkt statt. Freizeitkünstler und Freizeitkünstlerinnen aus der Region präsentieren und verkaufen hier ihre Kunstwerke und Praktisches.

Es sind noch vier Tische zu vergeben. Hobbykünstler können sich noch bis spätestens 19. Februar anmelden bei Ingrid Gottstein, Telefon: 07362 92 11 25, mobil 0173 / 3041632, E-Mail igottstein@t-online.de, www.agenda-bopfingen.de (ij)