Noch Karten für die Stumpfes in Nördlingen

Die im Frühjahr gekauften Tickets sind zugeordnet, alle Sitzplätze entsprechend der Abstandsregeln vergeben und Restkarten noch an der Abendkasse erhältlich: Das ist das Fazit der Planung für das Konzert mit „Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle“ am Sonntag, 18. Oktober, um 18 Uhr im Stadtsaal. Von den im Frühjahr vorreservierten Tickets sind entsprechend der Abstandsflächen die Plätze vergeben, aber im hinteren Bereich des Stadtsaals und auf der Empore sind noch Plätze frei, so dass für kurzentschlossene oder Fans der Stumpfes Zieh & Zupfkapelle aus Aalen noch die Möglichkeit besteht, das Konzert mit den vier Vollblutmusikern live in Nördlingen zu erleben, teilt die Stadt Nördlingen mit.