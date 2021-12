Nikolausaktion an der Schule am Ipf in Bopfingen

Eine ganz besondere Aktion haben sich der Förderverein und das Kollegium der Schule am Ipf in diesem Jahr zum Nikolaus für die rund 160 Schülerinnen und Schüler ausgedacht. Um den Kindern auch in der schwierigen Coronazeit eine Freude zu machen und zu einer schönen Vorweihnachtszeit beizutragen, haben alle Klassen der Grundschule anlässlich des Nikolaustags kleine Geschenktüten bekommen. Möglich gemacht haben diese besondere Nikolausüberraschung der Gewerbe- und Handelsverein Bopfingen, der Förderverein der Grundschule am Ipf, Varta sowie die ortsansässigen Firmen TEKWest und Holzwerke Ladenburger.