Nico Santos kommt erst 2021 nach Bopfingen

Auch die Summer Vibes fallen den Corona-Umständen zum Opfer. Weil bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, muss auch das Konzert mit Nico Santos im Stadtgarten, das ursprünglich am 18. Juli, hätte stattfinden sollen, verschoben werden.

Dieser Schritt wurde so lange wie möglich herausgezögert und ist den Verantwortlichen des Konzertes nicht leicht gefallen. Doch die aktuellen Entwicklungen lassen keine andere Entscheidung zu, teilt die Stadt Bopfingen mit.

Eigentlich hätte Nico Santos in diesem Sommer im Bopfinger Stadtgarten auftreten sollen. (Foto: EK-Projektteam)

Das Open-Air-Konzert mit Nico Santos wird daher auf das kommende Jahr verschoben und findet am Samstag, 17.Juli 2021, statt. Alle bereits gekauften Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Der Vorverkauf läuft weiter und Tickets für nächstes Jahr können weiterhin vor Ort oder online erworben werden. Fragen rund um das Konzert können gerne per Mail an kultur@bopfingen.de gestellt werden.

Für alle, die es aber kaum noch erwarten können, Nico Santos live zu sehen: Das Tauschkonzert auf Vox geht in eine neue Runde: Bei „Sing meinen Song“ zeigen sich die Künstler erneut kreativ und mutig. Die einen singen in einer fremden Sprache, die anderen über ihre Kindheit.

Und einer dieser Künstler ist Nico Santos. Die siebte Staffel startet am Dienstag, 5. Mai, um 20.15 Uhr. So gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Besucher im kommenden Jahr im Stadtgarten erwarten wird.