Neunjähriger kollidiert mit Auto

Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Mittwoch in der Carl-Weil-Straße. Hier kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem neunjährigen Jungen auf einem Fahrrad und einem Auto. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Neunjährige mit seinem Fahrrad auf der Carl-Weil-Straße und übersah an der Einmündung zum Egerweg eine dort fahrende, 68-jährige Autofahrerin. Er prallte mit seinem Fahrrad gegen den Wagen und stürzte, wobei er sich leicht verletzte. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.