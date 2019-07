Neunjähriger schlägt Elfjährigen krankenhausreif

Ein Neunjähriger hat am Samstagabend einen Elfjährigen in einem Nördlinger Ortsteil krankenhausreif geprügelt.

Eine harmlose Schubserei während einer Sportveranstaltung war offenbar Anlass für den Neunjährigen, einen Elfjährigen in den Bauchraum zu treten. Auch als dieser am Boden lag, ließ er nicht von seinem Kontrahenten ab. Noch bevor ein Erwachsener den Neunjährigen wegziehen konnte, hatte er erneut mit dem Fuß zugeschlagen und den anderen Jungen gewürgt, bis er blaue Lippen bekam. Bei einer ambulanten Behandlung in der Notaufnahme am nächsten Tag waren immer noch eindeutige Würgemale der Misshandlung sichtbar. Außerdem erlitt der Elfjährige eine Schulterprellung und einen Bluterguss. Die Polizei ermittelt.