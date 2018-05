Neun Chöre beim Ries-Ipf-Sängertreffen

Neun Chöre sind beim Ries-Ipf-Sängertreffen in Ederheim aufgetreten. Mit dabei war der Liederkranz Trochtelfingen.

„Statt Limonade wurde bei herrlichem Sonnenschein kräftig dem Bier zugesprochen“, so berichtet der Chronist vom Sängertreffen 1956. Mit diesem launigen Zitat begrüßte Karl Soldner, Vorsitzender der Vereinigung, über 350 Gäste in Ederheim. Bei so viel Andrang ließ Brigitte Dollmann-Amerdinger, Vorsitzende des Liederkranzes Ederheim, schnell noch weiter aufstuhlen.

Grund für das Publikumsinteresse war der seltene Auftritt von neun Chören aus dem Ries und der Ipf-Region: zwei Männerchöre, ein Frauenchor, fünf gemischte Chöre und ein Kinderchor. Sie sangen jeweils drei Lieder, der Bogen spannte sich von der klassischen Chorliteratur über Schlager bis zum Popsong. Das war abwechslungsreich fürs Publikum und aufschlussreich für die Chöre: „Wir wollen unser Können zeigen, schließlich gehen wir wöchentlich in die Probe“, so Soldner.

In Ederheim ging es jedoch nicht um einen Wettbewerb, das Zusammensein und der Austausch standen im Vordergrund. Genau dazu hatte sich die regionale Sängerkameradschaft 1947 erstmals getroffen. 1952 erfolgte der Zusammenschluss zur Ries-Ipf-Sängervereinigung mit Vereinen aus Pflaumloch, Ederheim, Oberdorf, Kirchheim, Goldburghausen und Utzmemmingen.

1956 kam Trochtelfingen dazu, 1966 Baldingen, später Nähermemmingen. Als zehnter und letzter Verein gesellte sich 1972 Deiningen dazu. 2002 wurde in Ederheim das 50-jährige Jubiläum gefeiert. „Nicht alle Gründungsmitglieder sind heute noch dabei“, bedauert Soldner: „Mangels Masse.“ Umso schöner, dass gleich zwei Gastchöre teilnahmen und der Kinderchor Ederheim mit seinem bunten Auftritt in die Zukunft des Chorgesangs blicken ließ.

Mitgesungen beim Sängertreffen haben der Liederkranz Trochtelfingen unter der Leitung von Ludmilla Hochweiss, der Frauenchor Vokalis aus Trochtelfingen unter der Leitung von Sandra Saur, die Chorgemeinschaft Kirchheim/Goldburghausen, Leitung Alexander Gold, der Liederkranz Ederheim, die Chorgemeinschaft Nördlingen, der Männergesangverein Frohsinn Baldingen, der Gesangverein Frohsinn Ehingen-Niederhofen, der Männergesangverein Deiningen und der Kinderchor Ederheim.