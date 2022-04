Neues Muttergottesbild in Flochberg

Kurz nach der Eröffnung des neuen Gemeindezentrums der katholischen Kirche Mariä Heimsuchung in Flochberg hat Papst Franziskus feierlich die Menschheit, die Ukraine, sowie Russland dem unbefleckten Herzen der Muttergottes geweiht. Das neu entstandene Bildnis Mariens soll diesen entscheidenden Augenblick in der Menschheitsgeschichte einfangen, in dem Maria aus dem Herzen Ja sagt zum göttlichen Willen und so dem Herrn des wahren Friedens die Menschwerdung ermöglicht.

Das Bild aus der Hand der Lauchheimer Künstlerin Susanne Scholz misst zweimal einen Meter und kann zu jeder Tageszeit von innen und von außen betrachtet oder angebetet werden. Als Vorbild wurde die „Regina amoris“, die Königin der Liebe, aus Schio gewählt, einem Wallfahrtsort in Italien bei Rovereto, wo die Muttergottes dem Seher Renato Baron 19 Jahre lang erschienen war.

Dieses Motiv erschien der Künstlerin als sehr authentisch im Augenspiegel des freundlichen Blicks und der Geste der geöffneten Hände beziehungsweise der Orantenhaltung. Auch die Urkirche habe diese Gebetshaltung so realisiert im Gebet, so Scholz. Zugleich offenbare diese Geste die Offenheit gegenüber Gott, wie auch gegenüber bedürftigen Menschen. Zudem strahlt ein leuchtendes Azurhimmelblau im Hintergrund. All dies soll den Betrachter gleichsam in eine gute, getragene Glaubensstimmung hüllen. Genau so habe es sich der Pfarrer Hubert Klimek gewünscht, erläutert die Künstlerin.