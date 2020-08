Neues Messgewand für Pfarrer Rundel

Nach dem Festgottesdienst zum Patrozinium an Mariä Himmelfahrt in Unterriffingen am 15. August ist ein neues Messgewand an Pfarrer Hermann Rundel überreicht worden. Vier Riffinger Frauen, die seit Jahren Sterne basteln und in der Advents- und Weihnachtszeit zum Verkauf anbieten, spendeten das Gewand.

Von dem Erlös der Sterne wurden in der Vergangenheit immer wieder Anschaffungen für die Kirchengemeinde finanziert. Hermann Rundel ist seit September 2018 leitender Pfarrer derkathlischen Seelsorgeeinheit Ipf, die sieben Kirchengemeinden umfasst. Im Juli 2020 beging er sein silbernes Priesterjubiläum. Wegen der Corona-Pandemie war es nicht möglich, den 25. Jahrestag der Priesterweihe angemessen zu feiern.