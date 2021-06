Neues Leitungsteam an der Grundschule Schlossberg

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat Kerstin Fiebiger zur Leiterin der Grundschule Schlossberg ernannt. Sie ist dort bereits seit diesem Schuljahr als kommissarische Schulleiterin tätig. Fast zeitgleich erhielt Florian Holzner durch das Staatliche Schulamt Göppingen seine Ernennung zum ständigen Vertreter für die neu geschaffene Konrektorenstelle.

Kerstin Fiebiger und Florian Holzner sind seit 2016 an der Grundschule Schlossberg. Betrachtet man ihre Kompetenzen, bisherige Arbeitsfelder und Erfahrungen, so scheinen sie sich als Team perfekt zu ergänzen.

Kerstin Fiebiger studierte an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd das Lehramt für Grund- und Hauptschulen mit den Fächern Deutsch, Sport und Englisch. An der damaligen Heidenheimer Westschule trat sie ihre erste Dienststelle an. Schließlich kam sie an die Grundschule Schloßberg.

Mit großem Engagement arbeitete sich Kerstin Fiebiger zügig in neue Arbeits- und Aufgabengebiete ein und wurde von der ehemaligen Schulleitung mit Führungsaufgaben betraut. Nachdem klar wurde, dass der ehemalige Schulleiter sich auf eine andere Stelle beworben hatte, zögerte die Pädagogin nicht, die kommissarische Schulleitung zu übernehmen und sich auf diese Stelle selbst zu bewerben.

Nach dem Abitur ließ sich Florian Holzner zunächst zum Sport- und Gymnastiklehrer mit der Zusatzqualifikation Sporttherapie ausbilden. Daran schloss er jedoch sehr rasch das Studium für das Lehramt für Grund-, Haupt- und Werkrealschulen an der Pädagogischen Hochschule Weingarten mit den Fächern Biologie, Mathematik und Chemie an.

Als Junglehrer kam Florian Holzner an die Grundschule Schloßberg. Dort ist er seitdem als Klassenlehrer für die Klassenstufen drei und vier eingesetzt. Außerhalb des Unterrichts bringt er sein Wissen und seine Kompetenzen als Sicherheitsbeauftragter, Multimediaberater und Ersthelfer im Schulleben ein.