Neues Gesicht fürs Bildungszentrum

Der Bopfinger Gemeinderat hat sich im Vorfeld seiner Sitzung ein eigenes Bild von den Baumaßnahmen am Bildungszentrum gemacht. Der Schwerpunkt im dritten Bauabschnitt lag auf der Neugestaltung des Eingangsbereiches und dem Umbau des Rektorats und des Lehrerzimmers.

Angenehm überrascht zeigte sich der Bopfinger Gemeinderat vom neuen Eingangsbereich des Bildungszentrums. Hell, modern und freundlich präsentiert sich das neue Eingangsfoyer des Schulgebäudes. „Das ist kein Vergleich zu früher“, meinte auch Bürgermeister Gunter Bühler beeindruckt. Das Raumkonzept wurde komplett überarbeitet und in seiner Grundfläche um ein vielfaches erweitert. Die niedrigen, dunklen Decken wurden um einen halben Meter angehoben und weiß gestrichen. Große, weiße Akustikpanele, umrahmt von schmalen, energiesparenden LED-Bändern geben dem großen Foyer ein helles und einladendes Ambiente. „

LED-Lichter machen Schüler hellwach

Die Schüler haben sich bereits über die große Helligkeit beklagt die sie angeblich hellwach macht“, sagt die Konrektorin der Realschule Bopfingen und Gemeinderätin, Carola Merk-Rudolph, schmunzelnd. Pascal Bizard, Rektor am Ostalb-Gymnasium Bopfingen (OAG) konterte scherzhaft: „Hellwache Schüler sind bei uns erwünscht“. Gut gefalle den Schülern auch der neue Boden im Foyer mit seiner farbig gestalteten Wabenstruktur.

Der fast fertige dritte Bauabschnitt ist der nicht der letzte Schritt in Sachen Generalsanierung des Bildungszentrums. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind noch geplant. In den Sommerferien haben die Arbeiten an der Aussenfassade, dem Eingangsbereich sowie dem Ganztagesbereich und den Räumen der Schulleitung und des Lehrerkollegiums am OAG begonnen.

In den vergangenen Wochen sind insgesamt 2,8 Millionen Euro verbaut worden. „Dies ist aktuelle unsere Hauptbaustelle in Bopfingen und mit Sicherheit eine der teuersten Maßnahmen in der Geschichte der Stadt“, sagt Bürgermeister Bühler, der in dieser Investition einen großen Schritt im Erhalt und Ausbau der Bildungsinfrastruktur Bopfingens sieht.

Klaus Vaas vom Stadtbauamt Bopfingen erläuterte dem Gemeinderat die weiteren Neuerungen. „Wir haben im Schulgebäude ein neues Blockheizkraftwerk installiert sowie die Heizung unter die Decke gelegt. Der Aufzug für den barrierefreien Zugang ins Schulgebäude wird in den nächsten Wochen in Betrieb genommen. Neu ist auch die gemeinsame Bibliothek mit sechs modernen PC-Arbeitspätzen für die Schülerinnen und Schüler“, zählt Vaas auf.

Über die Herbstferien wird an der energetischen Sanierung der Aussenfassade gearbeitet. „Ein Ende ist abzusehen“, meint Bürgermeister Bühler erfreut. Bis zum Ende des Jahres soll der dritte Bauabschnitt beendet sein.