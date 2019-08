Neuer Bopfinger Reitplatz bietet viele Chancen

Sie kuscheln mit Hunden, liegen in Blumentöpfen oder blicken mit ihren mystischen Augen in die Kamera: „Schwäbische.de“ hat am Weltkatzentag die Menschen im Landkreis Biberach dazu aufgerufen, ihre schönsten Katzenbilder einzusenden.

Die Redaktion hat die besten Fotos in einer Galerie zusammengestellt und aktualisiert diese den ganzen Donnerstag über. Haben auch Sie ein schönes Bild ihres Vierbeiners?

Dann schicken Sie uns dieses per E-Mail an redaktion.