Neue Vorstandsmitglieder im Förderkreis der Werkrealschule Bopfingen

Eigentlich hätte sie schon vor mehreren Monaten stattfinden müssen: die Mitgliederversammlung des Förderkreises der Werkrealschule Bopfingen. Die verschiedenen Vorgaben der Corona-Verordnung ließen aber eine termingerechte Planung nicht zu. Inzwischen wurde die Versammlung nachgeholt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Langer folgten die Berichte der Vorstandschaft. Der Kassiererin Martha Wiedemann wurde durch die beiden Kassenprüfer Richard Stölzle und Alfons Weißkopf eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt. Nachdem die Mitglieder der Vorstandschaft vom Gremium durchweg einstimmig entlastet wurden, fanden Neuwahlen statt.

Als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins wurde Lars Wolf neu gewählt. Die Wahl zur Schriftführerin entfiel auf Sina Hartig und neue Kassiererin des Förderkreises ist Carmen Fasser. Als Beisitzer für das Lehrerkollegium wurde Anna Sekler gewählt.

Anschließend wurde das neue Jahresprogramm ausgearbeitet und auf finanzielle Machbarkeit überprüft. Im Schuljahr 2021/22 werden wieder für alle Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule Bopfingen Schulplaner mitfinanziert. Die Kosten für den Ausflug der neuen Fünfer soll, wie in diesem Jahr, zukünftig in jedem Schuljahr finanziert werden. Außerdem soll die finanzielle Unterstützung zur Teilnahme am Wintersporttag der Schule erhöht werden, die geplante Gedenkstättenfahrt sowie der Besuch der Berufsbörse in Aalen organisiert und finanziert werden. Weiterhin soll geprüft werden, ob es eine Möglichkeit gibt, einen fest installierten Basketballkorb auf dem Schulgelände zu installieren.

Ausgewählte Mitglieder des Förderkreises prüfen, ob das Veranstalten einer Berufsbörse im Frühjahr 2022, unter Schirmherrschaft des Förderkreises, in den Räumen der Werkrealschule möglich ist.