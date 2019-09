Neue Brücke am Götz-Wehr in Oberdorf wird feierlich eingeweiht

Die neue Brücke am Götz-Wehr in Oberdorf ist am Freitagabend von Ortsvorsteher Martin Stempfle im Rahmen eines kleinen Brückenfest eingeweiht worden.

Um 1900 erstmals erwähnt, ersetzte die kleine Holzbrücke eine Furt, über die man bis dahin die Eger durchquerte. 1965 wurde sie erstmals von der Familie Götz saniert. 2002 verstärkte Georg Götz das Wehr mit einer Stahlkonstruktion und entlastete dabei die Brücke. Das fehlende Fundament sorgte dafür, dass nun ein Neubau nötig wurde. Innerhalb von zehn Tagen riss Zimmermeister Werner Stahl (vorne rechts) mit seinen Mitarbeitern die alte Brücke ab und baute die neue, 6,30 Meter lange und 1,80 Meter breite Eichenbrücke originalgetreu und nur verzapft wieder auf.

Oberdorfs Ortsvorsteher Martin Stempfle (vorne links) nutzte die Gelegenheit, um sich bei allen Beteiligten und den ausscheidenden Ortschaftsräten zu bedanken. Gleichzeitig wurden im Rahmen des Brückenfests die Räte begrüßt.