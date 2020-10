Dr. Sandra Flach verstärkt seit August das Ellwanger Team um Frauenarzt Dr. Joachim Mickan sowie das Bopfinger Team um Frauenarzt Dr. Paul Kurz. Schon im April 2020 konnte mit Dr. Roman Kuznik ein weiterer Arzt für das MVZ Ellwangen-Bopfingen gewonnen werden. Mit Dr. Sandra Flach sind nun die beiden Teams komplett.

Flach ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und konnte bereits in jungen Jahren umfassende Erfahrungen in einer großen Frauenarztpraxis sowie im Klinikum in Ludwigsburg sammeln. Neben der Versorgung der Patientinnen in den Praxen vor Ort sind Dr. Mickan und Kollegen auch in der Geburtshilfe der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik tätig. Mit den beiden neuen Kollegen konnten nun trotz dieser Doppelbelastung die Sprechzeiten der beiden Praxen erweitert werden. Das heißt, die gynäkologischen Facharztpraxen in Ellwangen und Bopfingen sind fünf Tage in der Woche für die Patientinnen erreichbar.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Frau Dr. Flach eine junge und sehr engagierte Frauenärztin gewinnen konnten. Unser frauenärztliches MVZ ist mit Dres. Mickan, Kurz, Hanf, Kuznik, Flach und Grimm für die Zukunft sehr gut aufgestellt und hat nun auch an beiden Standorten Fachärztinnen mit an Bord sowie umfassende Sprechstunden“, so Thomas Schneider, Geschäftsführer der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH.