Navi leitet falsch: 10 000 Euro Schaden

Ein 48 Jahre alter ortsunkundiger Lkw-Fahrer hat sich am Mittwochmorgen in der Neresheimer Innenstadt verfahren, nachdem er sich von seinem Navi falsch leiten ließ. Nachdem der inzwischen gestresste Fahrer von der Oberen Gasse nach rechts in die Hauptstraße in Richtung Aalen/Heidenheim abbiegen wollte, geriet das Gespann auf die Gegenfahrbahn und verschrammte die linke Seite eines Auto einer 36-Jährigen. Diese hatte bereits angehalten und versucht nach rechts auszuweichen. Bei dem Unfall war an dem neuwertigen Auto ein Sachschaden von circa 10 000 Euro entstanden. Am Gespann war augenscheinlich kein Sachschaden entstanden.