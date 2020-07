Nachts beim Diebstahl erwischt

Nächtlicher Krimi in einem Carport in der Bahnhofstraße: Gerade wollte ein 38-Jähriger einen Helm sowie diverses Werkzeug entwenden, da ertappte ihn der Besitzer dieser Dinge. Das war in der Nacht auf Freitag gegen Mitternacht . Der Eigentümer hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den Dieb erwartet nun eine Strafanzeige.