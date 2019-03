Nach Trafohaus-Brand: Gemeinde über Stunden ohne Strom

Nachdem ein Trafohaus in Wemding am Mittwochabend (Landkreis Donau-Ries) gebrannt hat, war die Gemeinde über Stunden ohne Strom. Das berichten die „Rieser Nachrichten“. Der Stromausfall soll bis in die Nacht gedauert haben. Gegen 1 Uhr war der Schaden behoben.

Von dem Stromausfall waren auch die Ortsteile Nußbühl und Heidmersbrunn der benachbarten Gemeinde Fünfstetten betroffen. In dem betroffenen Gebiet leben etwa 6000 Menschen.

Polizei und Feuerwehr hatten am Rathaus eine Anlaufstelle für Notfälle eingerichtet, so das Blatt. Auf herkömmlichem Wege konnte nämlich keiner mehr abgesetzt werden.