Nach Messerangriff auf Ehepaar: 33-Jähriger aus U-Haft entlassen

Der 33-jährige Mann aus Guinea, der ein Ehepaar aus Donauwörth mit einem Messer angegriffen hat, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das berichtet die Staatsanwaltschaft Augsburg in einer Pressemitteilung. Der Mann wurde in ein Bezirkskrankenhaus verlegt.

Grund für die Verlegung seien die bisherigen Ermittlungsergebnisse. Laut Mitteilung habe ein vorläufiges Gutachten ergeben, dass der Beschuldigte die Tat „im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit begangen hat“. Höchstwahrscheinlich werde er in einer Hauptverhandlung die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, so die Staatsanwaltschaft.

Der Haftbefehl wurde zudem gegen einen Unterbringungsbefehl wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ersetzt. Die Ermittlungen dauern laut Pressemeldung noch an.

Der 33-Jährige hat am 29. März auf einen Mann und eine Frau grundlos eingestochen. Der Mann starb daraufhin an seinen Verletzungen in einem Krankenhaus.