Nach einem Frontalzusammenstoß sind alle alle Insassen verletzt

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße von Wemding Richtung Fessenheim. An der Abzweigung nach Rudelstetten wollte er nach links abbiegen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Pkw, der von einer Frau gesteuert wurde. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt wurden. In beiden Pkw befand sich jeweils eine Beifahrerin. Drei Verletzte wurden vom Rettungsdienst zur Versorgung ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Eine verletzte Frau wurde vom hinzugerufenen Rettungshubschrauber ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm geflogen. Die Verletzungen bei allen vier Personen waren glücklicherweise von leichterer Natur. Beide Autos mussten mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Straßenmeisterei wurde zur Bindung von ausgelaufenen Öl hinzugerufen. Es ist ein Sachschaden von insgesamt circa 15 000 Euro entstanden.