Wemdinger Arzt nach Impfbetrug wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt

Die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg hat unter anderem wegen des Vorwurfs von Scheinimpfungen jetzt Anklage gegen den beschuldigten Mediziner am Landgericht Augsburg erhoben.

Dem Hausarzt, der bis vor wenigen Monaten in Wemding praktizierte, wird von der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) in der Anklageschrift zum einen vorgeworfen, von Mitte April bis Ende September 2021 mehr als 176 Patienten in über 314 Fällen (da teilweise bei Erst- und Zweitimpfung) eine Impfung lediglich vorgetäuscht zu haben.

Er soll allein mit den Patienten im Behandlungszimmer gewesen sein, die Beschäftigten des Arztes sollen nicht anwesend gewesen sein.

Der Arzt soll die Spritze, die seine Mitarbeiter vorbereitet hatten, geleert haben und dann den Patienten die Spritzen leer von hinten ins Gesäß gestochen haben. Die Patienten hätten den Impfvorgang nicht sehen konnten, so die Generalstaatsanwaltschaft.

Jeder Stich mit einer Spritze ins Gesäß stellt eine vorsätzliche Körperverletzung dar. Oberstaatsanwalt Matthias Held

Die Patienten sollen dies – mit einer Ausnahme – nicht bemerkt haben, sodass sie gutgläubig von einer Impfung ausgingen, tatsächlich aber keinerlei Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus entwickelten. Im Anschluss soll der Angeschuldigte die eigentlich unterbliebene Impfung in den Impfpässen dieser Patienten falsch dokumentiert haben.

Ärger auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung

„Jeder Stich mit einer Spritze ins Gesäß stellt eine vorsätzliche Körperverletzung dar, weil die Einwilligung der Patienten unter der Bedingung stand, tatsächlich geimpft zu werden“, erklärt Oberstaatsanwalt und Pressesprecher Matthias Held.

Darüber hinaus soll der Angeschuldigte bei mindestens 40 anderen Patienten, die sich nicht gegen das SARS-CoV-2-Virus impfen lassen wollten, fälschlicherweise die Durchführung einer Impfung in deren Impfpässen bescheinigt haben. Dies soll unter Impfgegnern als „Schonimpfung“ bekannt gewesen sein.

In beiden Fallkonstellationen soll er diese Impfungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) falsch abgerechnet haben, wodurch der KVB für das Quartal 2/2021 ein Schaden von mehr als 3000 Euro entstanden sein soll. Die ZKG strebt die Einziehung dieses Erlöses im Rahmen der Hauptverhandlung an.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen der Generalstaatsanwälte soll der Hausarzt der Corona-Schutzimpfung äußerst ablehnend gegenübergestanden haben.

Arzt schweigt zu den Vorwürfen

Die vom Gesundheitsamt Donau-Ries – in Zusammenarbeit mit der KPI Dillingen – groß angelegten und freiwilligen Reihentestungen unter Zuhilfenahme des Fachlabors des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ergaben in den meisten Fällen keinen oder nur einen sehr geringen Antikörpernachweis.

Das Verfahren wurde ursprünglich von der Staatsanwaltschaft Augsburg geführt. Durch die ZKG wurde es hinsichtlich des jetzt angeklagten Arztes wegen des Betrugsvorwurfs übernommen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg führt weiterhin die Ermittlungen gegen die Patienten, denen vorgeworfen wird, keine Impfung gewollt zu haben, und die gewusst haben sollen, dass ihnen falsche Impfbescheinigungen ausgestellt werden. Erste Strafbefehle sind dazu bereit herausgegangen.

Mit den polizeilichen Ermittlungen die KPI Dillingen mit einer eigens gegründeten Ermittlungsgruppe betraut. Der Angeschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache geäußert.

Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens muss jetzt das Landgericht Augsburg entscheiden. Es wird von der Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, dass der Angeschuldigte bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gelte.