Nach Brand in Entsorgungsbetrieb: 100.000 Euro Schaden

In einem Müllentsorgungsbetrieb in Möttingen im Landkreis Donau-Ries ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1 Uhr ein Brand ausgebrochen.

Ein Lager, in dem sich Sperrmüll befand, brannte lichterloh. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Nachbargemeinden von Möttingen, die mit insgesamt 160 Mann vor Ort waren, brachten nach dreistündigen Löscharbeiten das Feuer unter Kontrolle.

Wegen der starken Rauchentwicklung wird die Bevölkerung aus Möttingen angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Eine Gefahr für Leib oder Leben ging jedoch laut Angaben der Freiwillige Feuerwehr Möttingen die am Donnerstagmorgen noch vor Ort war, nicht aus.

Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen nimmt die Ermittlungen auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100 000 Euro.

