Nach Ablehnung: Unesco zeichnet Nördlinger Ries als Global Geopark aus

Die Unesco hat das Nördlinger Ries in das Netzwerk der Global Geoparks aufgenommen. Durch den Titel ergeben sich unter anderem neue Chancen für die Tourismusentwicklung. Schon im Jahr 2019 hat man sich um die Auszeichnung bemüht – beim zweiten Anlauf hat es dann funktioniert.

Als einer der weltweit bekanntesten Einschlagskrater gehört das Nördlinger Ries zu den nun acht von der Unesco ausgezeichneten Regionen in Deutschland, die einen besonderen Einblick in die Entstehung der Erdgeschichte ermöglichen. „Auf diese Sonderstellung im geologischen Bereich können wir stolz sein“, so Oberbürgermeister David Wittner.

Nördlingens OB David Wittner. (Foto: asu)

Andere Unesco-Geoparks sind beispielsweise Fossil-Fundstellen oder Höhlen. Von den insgesamt 177 Global Geoparks weltweit ist das Nördlinger Ries allerdings der einzige Einschlagskrater.

Die erste Bewerbung im Jahr 2019 wurde noch abgelehnt. Laut der Begründung durch die Unesco soll der Unterschied zur Schwäbischen Alb nicht klar genug herausgestellt worden sein. Doch der Vorstand des Geopark Ries habe sich einstimmig für einen zweiten Anlauf entschieden, der erfolgreich war.

„Wir freuen uns sehr über die großartigen Neuigkeiten“, so OB David Wittner. Besonderen Dank gelte der Geschäftsführerin des Geopark Ries, Heike Burkhardt, für ihre Mühen die die Aufnahme möglich gemacht haben sollen.

Maria Böhmer, Präsidentin der deutschen Unesco-Kommission, beschreibt das Nördlinger Ries als ein „beeindruckendes Schaufenster in die Weltgeschichte“. Hier könne man unmittelbar erleben, wie unser Planet durch kosmische Ereignisse geformt worden sein soll. Eine hohe Wertschätzung für das Erbe der Region.