Nach 21 Monaten ist das Warten vorbei

Ganze 21 Monate hat es gebraucht, um einen neuen Schulleiter für das Ostalb-Gymnasium Bopfingen zu finden. Im Juli 2016 ist Rektor Dieter Kiem in den Ruhestand gegangen. Seither hat Kiems Stellvertreter Gerhard Ott den Schulbetrieb geleitet. Jetzt darf Ott diese Verantwortung an seinen neuen Chef, Pascal Bizard, weiterreichen.

„Herzlich willkommen am Ostalbgymnasium“, begrüßte Ott seinen künftigen Chef. Der Konrektor wünschte dem designierten Schulleiter drei Dinge: „Gerechtigkeit, damit auch in Konfliktsituationen die Sachlage für sich spricht. Gesundheit und zwar eine feste und Gelassenheit in allen Lagen“, so Ott.

Christine Niens vom Regierungspräsidium Stuttgart nahm die Einsetzung von Bizard am OAG vor: „Seit 40 Tagen sind Sie nun hier in Bopfingen bereits im Amt und haben erste Eindrücke am OAG sammeln können. Auf meine Mail mit der Frage, wie es Ihnen geht, haben Sie geantwortet: Ich fühle mich sehr wohl und erfahre von allen Seiten uneingeschränkte Unterstützung“, so Niens, die die Anworten von Bizard als einen guten Start am OAG wertete. An Konrektor Otts Adresse gerichtet, bedankte sich Nien für sein Engagement in der schulleiterlosen Zeit.

Bürgermeister Gunter Bühler hieß Bizard ebenfalls herzlich willkommen. „Das OAG ist eine tolle Schule, sonst wären Sie nicht wieder hier“, sagte Bühler in Anspielung an Bizards frühere Lehrertätigkeit am OAG. Im Schuljahr 2015/2016 war Bizard als Lehrkraft am OAG. Zusammen mit dem ehemaligen Rektor Dieter Kiem verließ er die Schule, um eine Stelle als Abteilungsleiter am Remstal-Gymnasium in Weinstadt anzutreten. „Mit Pascal Bizard haben wir meiner Meinung nach den passenden Schulleiter gefunden. Erstens, weil er gut ist und zweitens weil er alles vereint, was einen Schulleiter ausmacht“, so Bühler. Zugleich sicherte der Rathauschef dem OAG auch weiterhin seine vollste Unterstützung zu.

Der neue Rektor bedankte sich für die lobenden Worte und das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird. „Ich kann Ihnen versichern, dass ich das ehrliche und respektvolle Miteinander sehr schätze“, so Bizard.