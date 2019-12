Nördlinger Polizei zieht Clowns aus dem Verkehr

Zwei Frauen in Clownskostümen sind am Dienstagnachmittag in der Nördlinger Fußgängerzone von der Polizei aufgegriffen worden.

Zuvor war die Meldung über den Verkauf von völlig überteuerten Luftballons (drei Stück kosteten zehn Euro) über das Ordnungsamt der Stadt eingegangen. Da für den Verkauf der Ballons keine Genehmigung in Form einer Reisegewerbekarte vorlag, durften die Clowns die Polizisten mit zur Dienststelle begleiten. Die Frauen aus Rumänien im Alter von 27 und 31 Jahren wurden erkennungsdienstlich behandelt.

Die Polizei warnt, dass es auch im übrigen Bayern durch verkleidete Personen zu Trickbetrügereien auf Weihnachtsmärkten gekommen ist. Die Täter versuchten in einem der Fälle ihre Opfer zu umarmen, um so an Wertgegenstände zu kommen. Eine weitere bekannte Masche ist der sogenannte Wechselbetrug. Durch ein gezieltes Ablenkungsmanöver gelangen die Täter so immer wieder an größere Bargeldbeträge.

In diesem Zusammenhang wurden die beiden Frauen auch noch von zwei Männern begleitet. Diese hatten sich jedoch bei Eintreffen der Ordnungshüter schon aus dem Staub gemacht.