Nördlinger Fahrrad-Diebstahlsserie steht vor der Aufklärung

Ein 39-jähriger Mann aus dem Nordries steht im Verdacht, im Raum Nördlingen gewerbsmäßig Fahrräder gestohlen zu haben. Im ersten Halbjahr 2018 waren der Nördlinger Polizeiinspektion rund 60 Fahrraddiebstähle gemeldet worden. Insbesondere Anfang Juni, in der Zeit der Nördlinger Messe, hatten sich die Diebstähle gehäuft.

Ein vager Verdacht war bereits auf den 39-jährigen Mann gefallen, gegen den bereits wegen ähnlicher Delikte ermittelt worden war. Allerdings waren den Beamten die Hände zunächst gebunden. Dann spielte der Zufall den Polizisten in die Hände: Nach einer Gerichtsverhandlung in Augsburg im Juni gegen den 39-Jährigen wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls verließ der Mann den Gerichtssaal. Polizeibeamte in Zivil beobachteten ihn danach beim Diebstahl eines Fahrrades. Damals konnte der Mann jedoch flüchten. Die Beamten mussten einen Durchsuchungsbeschluss beantragen.

Diesen Beschluss haben die Beamten der Polizeiinspektion Nördlingen nun vollzogen. In der Wohnung im Nordries hat der Mann eine professionelle Fahrradwerkstatt eingerichtet. Eine Unzahl von Fahrradteilen konnte bei der Durchsuchung gefunden werden. Allerdings gestaltete sich die Zuordnung der Teile zu den gestohlenen Fahrrädern zunächst schwierig. Erst die Überprüfung der Rahmennummern und die Kontaktaufnahme mit einigen Geschädigten sowie der Abgleich mit Fotos ermöglichten die Klärung einiger Diebstähle.