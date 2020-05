Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner vereidigt

Bei der konstituierenden Sitzung des neugewählten Stadtrates im Stadtsaal Klösterle hat der neue Oberbürgermeister David Wittner seinen Amtseid abgelegt. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nahm dies der dienstälteste Stadtrat, Helmut Beyschlag, vor. Er bat das neugewählte Stadtoberhaupt, den Amtseid abzulegen, indem er die Eidesformel vorsprach und David Wittner diese wiederholte. Damit ist David Wittner offiziell als Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Nördlingen vereidigt.

Im Anschluss an die offizielle Vereidigung übergab der Amtsvorgeher, Hermann Faul, die Amtskette seinem Nachfolger. In seiner Dankesrede betonte Wittner, dass wir in besonderen Zeiten, in besonders herausfordernden Zeiten leben. Es gelte, die jahrhundertealte Tradition der freien Reichsstadt, die viele Krisen, Kriege und Verheerungen nicht nur überstanden, sondern gemeistert habe, nun in der Gegenwart und für die Zukunft zu gestalten. Es käme nun darauf an, positiv zu bleiben und mit den jüngsten Lockerungen angesichts der Corona-Pandemie umgehen zu lernen. Abschließend betonte er, dass Nördlingen in der Vielfalt seiner mittelständisch geprägten Unternehmenskultur gestärkt werden und kreative und innovative Wege gerade in der aktuellen Zeit bestritten werden müssen.

Im Nachgang stand die Vereidigung der neugewählten Stadträte auf der Tagesordnung. Mit der Wahl zur zweiten Bürgermeisterin, Rita Ortler, und dritten Bürgermeisterin, Gudrun Gebert-Löfflad, waren die wichtigen Wahl-Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Die Besetzung der Ausschüsse war ebenso Thema der Vollsitzung, wie die Benennung der Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter. Mit der Entsendung von Mitgliedern in den Verwaltungsrat der Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime GkU, der Mitglieder in die Verbandsversammlung der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nördlingen, der TCW-Gesellschafterversammlung und des Projektbeirats „Jugend“ ging der öffentliche Teil der Stadtratssitzung zu Ende.