Nördlingen feiert seine Geschichte

Der Nördlinger Marktplatz, kurz vor 18 Uhr: Eine Frau zupft noch schnell ihr Gewand zurecht, der Mann neben ihr prüft, ob sein Hemd richtig sitzt. Die ganze Stadt hat sich schick gemacht, denn endlich beginnt das Stadtmauerfest. Drei Tage lang wird die Altstadt ins Mittelalter zurückversetzt und die Nördlinger schlüpfen in die unterschiedlichsten Rollen.

Zur Eröffnung zogen Stadtwachen, Wirtsleute, Landvolk, Fürsten und Könige auf die festlich geschmückte Bühne am Marktplatz. Oberbürgermeister Hermann Faul sagte, das Stadtmauerfest werde von Bürgern für Bürger gestaltet. Ob Fürsten, Lehrer oder Bauern: Jeder habe seinen Platz innerhalb der Stadtmauer gefunden und Geschichte mitgeschrieben. Diese Gemeinschaft war zu spüren. „Man redet mit Freunden und Bekannten, ist aber auch mit Fremden sofort im Gespräch“, sagt eine Nördlingerin. Beim Stadtmauerfest passe einfach alles zusammen, ergänzt eine Rieserin. Die Kulisse innerhalb der Stadtmauer mit all den Lagern sei einmalig.

Während sich die Falken bei ihrer Show auf dem Marktplatz erst an die Zuschauermassen gewöhnen müssen, musiziert in einer anderen Gasse eine Gruppe junger Menschen auf dem Boden. Wieder ein paar Meter weiter hüpft ein kleines Mädchen aufgeregt in ihrem Bollerwagen auf und ab. Von Müdigkeit keine Spur. Auf dem ersten Stadtmauerfest gibt es schließlich links und rechts viel zu entdecken.

Die älteren Besucher dagegen unterhalten sich über die vergangenen Feste und zählen auf, was sie noch alles sehen wollen. Vor allem die Feuershow möchten viele miterleben. Aber auch die Kunststücke der Gaukler verfolgen die Besucher begeistert.