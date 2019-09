Nördlingen feiert sein Stadtmauerfest

Zum 13. Mal feiert am kommenden Wochenende Nördlingen sein historisches Stadtmauerfest. Von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. September, wird in der autofreien Altstadt, die von der 2,7 Kilometer langen Stadtmauer umgeben ist, das Mittelalter unter dem bewährten Motto „Eine Stadt erlebt ihre Geschichte“ wieder erlebbar.

Auch in diesem Jahr sind bekannte, bewährte und ganz traditionelle Höhepunkte enthalten, aber auch Neuerungen. Freitag- und Samstagabend werden die „Nächte des Liedes und des Lichts“ von vielen Gruppen auf den fünf Bühnen dargeboten. Feuerspucker, aber auch die französische Schauspiel- und Gauklergruppe „Entr’Act“ begeisterten schon bei den letzten Festen die vielen Besucher.

Mit „Domini Ignis“ oder Feuergaukler Drakeley und vielen weiteren Gruppen sind auf allen Bühnen Feuershows und Musik zu sehen und zu erleben. Mit der feierlichen Eröffnung um 18 Uhr beginnt im gesamten Festgebiet das Mittelalterfest.

Der Brauchtumsumzug am Samstag, 7. September, startet um 14 Uhr. Über 70 Gruppen, annähernd 40 Gespanne, selten zu sehende Sechser-Pferdezüge und ein Ochsengespann, eine Vielzahl von altertümlichen Traktoren und die Vielfalt der Brauchtumsgruppen, Trachten und landwirtschaftlichen Geräte begeistern die Besucher, die dicht in den engen Straßen den Umzug sehen können.

Großer Festumzug am Sonntag

Am Sonntag, 8. September, sind gleich mehrere Höhepunkte zu sehen. Vor dem traditionellen Festakt im Stadtsaal besuchen viele historisch gekleidete Bürgerinnen und Bürger die Gottesdienste in Sankt Georg und Sankt Salvator. Um 13 Uhr startet der Festumzug mit über 2500 Teilnehmern und annähernd 90 Gruppen. Hier wird auch der Schirmherr des historischen Stadtmauerfestes, Ministerpräsident Markus Söder, anwesend sein und im Zug mitfahren. Der Festumzug steht explizit für das Motto des gesamten Festes: „Eine Stadt erlebt ihre Geschichte“. Beginnend von der erstmaligen urkundlichen Erwähnung 898, werden in vielen Bildern Begebenheiten, Geschichten und markante, die Stadt verändernde Ereignisse dargestellt.

Abschluss und Höhepunkt des historischen Stadtmauerfestes ist traditionell der Große Zapfenstreich, der im Schein von Fackeln und beginnender Dunkelheit am Marktplatz von der Knabenkapelle und Stadtkapelle Nördlingen gespielt wird. Der historische Bürgermeister, der historische Rat der Stadt und viele weitere Mitwirkende stellen auf der Bühne ein beeindruckendes Schauspiel dar. Mit dem Dank, Glockengeläut und Musik geht das Fest am Sonntagabend um 20 Uhr zu Ende. Diese feierliche Zeremonie wird live in die Georgskirche übertragen. Damit haben nochmals 500 Besucher die Möglichkeit, das eindrucksvolle Schauspiel zu erleben.

Die gesamte Innenstadt ist ab Freitag, 6. September, ab 16 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Für den Besuch des Gesamtwochenendes gibt es Einlassbänder zum Preis von 15 Euro sowie für Jugendliche bis 16 Jahre zum Preis von sechs Euro an den fünf Stadttoren zu kaufen. Tageseinlassbänder kosten für Erwachsene sieben Euro am Freitag und acht Euro am Samstag/Sonntag sowie für vier Euro. Kinder bis 1,30 Meter und Menschen mit Behinderung ab einem Grad von 50 Prozent haben freien Eintritt. Beim Kauf eines Tages- und Wochenendbandes erhalten die Besucher am Samstag und Sonntag freien Eintritt im Rieskrater-Museum, im Stadtmuseum und im Stadtmauermuseum.