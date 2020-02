Mutter und Sohn verursachen gleich zwei Unfälle – Polizei ermittelt gegen beide

Mutter und Sohn haben am Samstagnachmittag gleich zwei Unfälle verursacht. Die beiden fuhren in Oettingen mit zwei Autos. Gegen die 46-Jährige wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Gegen den Sohn wegen der Beteiligung an der Unfallflucht sowie missachteten Vorfahrten.

Am Kreisverkehr an der Bundesstraße nahmen sie einer 34-Jährigen die Vorfahrt. Die Mutter stieß dabei mit ihr zusammen. Zunächst blieben alle Autos stehen. Der 23 Jahre alte Sohn überredete daraufhin seine Mutter, weiterzufahren, ohne die Personalien auszutauschen.

Rund zehn Minuten später dann der nächste Unfall. Auch hier nahmen die beiden einer 40-Jährigen die Vorfahrt. Wieder stieß die Mutter mit dem Auto zusammen. Das Auto der 46-Jährigen wurde dabei so schwer beschädigt, dass sie nicht weiterfahren konnte.

Zudem wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht werden. Laut Polizeibericht entstand bei den beiden Unfällen ein Schaden von rund 25 000 Euro.