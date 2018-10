Warum es im Kösinger Freibad zu extrem hohen Wasserverlusten gekommen ist, ist geklärt: Ein Riss in einem der Tiefschächte war bekanntlich die Ursache. Damit scheint zwar sicher zu sein, dass das Freibad auch 2019 wieder seine Pforten öffnet. Das ändert jedoch nichts daran, dass das Bad in hohem Maße sanierungsbedürftig ist. Wie es in den kommenden Jahren weitergeht, darüber soll der Gemeinderat am Montag in öffentlicher Sitzung entscheiden. Nach Ansicht von Beobachtern kann sich die Waage sowohl zugunsten einer mit zwei Millionen Euro veranschlagten Sanierung als auch einer definitiven Schließung neigen.

Der Riss im Schacht wurde mit Harz verschlossen und das Becken danach wieder mit Wasser gefüllt. Das Leck scheint abgedichtet zu sein, es wurde kein erneuter Wasserverlust festgestellt, teilte Bürgermeister Thomas Häfele in der Bürgerversammlung am Mittwoch mit. Die Generalsanierung bleibt dennoch ein Thema. Dieses beschäftigt den Gemeinderat und die Bevölkerung seit Jahren.

Undichte Folie

Das Becken und die technische Anlage des 1966 gebauten Bades wurden vor über 30 Jahren instand gesetzt. Vor zwei Jahren wurde eine Beckenpumpe ausgetauscht. Nach dem Hochwasser 2016 musste das Bad geschlossen werden. Nun ist die Folie, die das Hauptbecken und die Seitenwände abdichtet, undicht, ebenso sind es die Folienanschlüsse an die Überlaufrinne. Daher verliert das Becken Wasser, außerdem senkt sich eine Ecke des Beckens. In der Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause sagte der Leiter der Bäderbetriebe, Carsten Pferner, die Betriebssicherheit sei gefährdet, weil die Wasserverluste stiegen. Auch die Gebäude seien dringend sanierungsbedürftig.

Nach Ansicht von Bürgermeister Häfele muss sich der Gemeinderat am Montag zwischen drei Möglichkeiten entscheiden: Das Bad sanieren, es schließen oder in Neresheim zentral neu bauen. Letzteres scheidet jedoch nach Ansicht der Verwaltung aus. Ein Neubau würde nämlich fünf Millionen Euro kosten, weil er zusätzlich Grunderwerb, Erschließungskosten und weitere Investitionskosten zur Folge hätte. Außerdem würden Rückbaukosten für das Freibad in Kösingen in erheblicher Höhe nach sich ziehen.

Dies wäre auch der Fall, sollte das Stadtparlament für eine Schließung des Bades ohne Neubau an anderer Stelle votieren. Nun also steht es im Gremium wohl Spitz auf Knopf: Sanieren oder schließen.

BI erwartet enge Entscheidung

So schätzt auch die Initiative pro Freibad die Lage ein. In einer Mail der Vorsitzenden Jeannette Behringer an die Mitglieder heißt es: „Die Meinung der Gesamtbevölkerung bewerten wir als positiv mit Ja zum Freibad. Das spiegelt sich in den Fraktionen so nicht wieder. Aus vielen Gesprächen haben wir erfahren, dass es vermutlich eine sehr enge Entscheidung geben wird. Wir brauchen deshalb größtmögliche Unterstützung an diesem Tag.“

Gegenüber den Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung hat Behringer überdies geltend gemacht, es gehe hier um das einzige Freibad auf dem Härtsfeld. Sollte der Entscheid negativ ausfallen, werde es kein neues Freibad geben, weil dies nicht finanzierbar wäre. Dabei sei das Bad ein zentraler Standortfaktor, der der Abwanderung entgegenwirke und der das Härtsfeld für neue Bewohner attraktiv mache. Das Freibad selbst sei einzigartig, weil es vieles nicht habe, was andere Bäder hätten: Keinen Rummel, keine Rutsche und keine Dauerbeschallung, dafür aber ein 50-Meter-Becken für die Gesundheit, eine wunderbare Liegewiese für Ruhesuchende und Familien, zudem sei es ein sozialer Ort der Begegnung für alle.

Behringer: „Das Freibad ist ein Freibad der Gesamtstadt Neresheim mit dem Standort Kösingen, darauf legen wir großen Wert. Für den Ortsteil Kösingen ist es ein wichtiger Baustein, mit dem dieser sich identifiziert und der viele Menschen auch nach Kösingen bringt. Jeder Ortsteil in Neresheim hat seine eigenen speziellen Profile, wie Elchingen zum Beispiel den Flugplatz hat oder die Kernstadt ihre Schulen. Daraus erklärt sich auch die Identifikation der Ortsteile mit der Gesamtstadt Neresheim.“

Aus Sicht der Stadt spricht für das Bad der Bedarf bei Einwohnern, Auswärtigen und Touristen. Es steigert die Attraktivität der Stadt und ist ein Ort der Kommunikation für alt und jung. Dagegen sprechen die Investitions- und die Folgekosten und dass es nur im Sommer nutzbar ist.

Sollte sich der Gemeinderat für eine Sanierung entscheiden, könnte sie allerdings aus finanziellen Gründen nicht vor dem Jahr 2021 angegangen werden. Denn Vorrang hätten die laufenden Maßnahmen und die Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Riegel“, die rund vier Millionen Euro kosten wird. Diese hat für den Bürgermeister Vorrang, weil es hier um Arbeitsplätze und Steuereinnahmen gehe.

Bei einer Sanierung des Bades, für die der Bürgermeister ist, sagte Häfele in der Bürgerversammlung, seien zwar energetische Einsparungen zu erzielen. Wegen der Abschreibungen würde jedoch der jährliche Abmangel von 180 000 auf 250 000 Euro steigen.

Die große Hitze macht zur Zeit eine Pause – trotzdem sind die Freibäder in der Region weiter voll. Wir waren heute im Freibad Kösingen bei Neresheim unterwegs und haben mal nachgefragt, was dieses Freibad eigentlich besonders macht. Die Antwort, warum man sich dort wunderbar abkühlen kann, gibt’s jetzt in den Wetteraussichten.