Muskeltraining als Schulfach am OAG

Am Ostalbgymnasium Bopfingen wird Sport als Hauptfach unterrichtet. Zur Ergänzung ihres Sportangebotes hat die Schule nun einen Kraftraum für die Schüler eingerichtet. Dort findet auch schon Unterricht statt.

„Pumpen“ für gute Schulnoten? Am Ostalbgymnasium Bopfingen ist dies künftig möglich. Damit geht die Schule in der Ausgestaltung ihres Sportprofils einen weiteren Schritt. „Der neue Bildungsplan 2016 sieht einen fitnessorientierten Stundenplan vor“, sagt Sportlehrer David Hinze. Aber Fitness sollte sich nach Meinung von Schulleiter Pascal Bizard nicht nur über Laufen, Springen und Liegestützen definieren. „Wir haben nach anderen Methoden gesucht unsere Schülerinnen und Schüler fit zu machen. Dabei sind wir auch auf das Thema Krafttraining gestoßen“, so Bizard.

So wurde die Möglichkeit geprüft, einen Kraft- und Traningsraum an der Schule einzurichten. In diesem Fall hatten Bizard und Hinze Glück. Zur schuleigenen Turnhalle gehörten auch vier Umkleidekabinen, die nie auf einmal genutzt wurden. Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung und Bürgermeister Gunter Bühler konnte eine der Kabinen relativ zügig in einen Kraftraum umgewandelt werden.

Auch die Gerätebeschaffung ging schnell über die Bühne. Dabei spielte auch der Sportverein TV Bopfingen eine wichtige Rolle. Die Vereinsverantwortlichen bekamen Wind von dem Vorhaben und entschlossen sich spontan, der Schule ihren kaum genutzten Trainingsturm zur Verfügung zu stellen. „Dieses Trainingsgerät genügt allen Anforderungen an ein professionelles Krafttraining“, meint Hinze. Ergänzt werden die Trainingsgeräte durch zwei Kardiogeräte, ein komplett eingerichteter Freihantelbereich soll in Kürze hinzukommen.

Der Kraftraum dient nicht der Freizeitbeschäftigung für die Schülerinnen und Schüler, etwa in den Pausen. „Er ist ein integrierter Bestandteil unseres vierstündigen Sportunterrichts“, sagt Sportlehrer Hinze. Trainieren dürfen aber erst die älteren Semester an den Schulen. „Das geht los ab den Kursstufen und nur unter professioneller Anleitung“, sagt Schulleiter Bizard. Warum so spät? „Das hat physiologische Gründe. Jüngere Schülerinnen und Schüler befinden sich noch im Wachstum. Ein Krafttraining wäre da eher schädlich für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen“, so Bizard. Die Sportlehrer am OAG Bopfingen sind für diese Art Training geschult.

Nach den Sommerferien soll es an der Schule sogar eine Kraftraum-AG geben. An der Ausgestaltung arbeitet das Lehrerkollegium noch. Der Kraftraum steht übrigens allen Schularten am Bildungszentrum Bopfingen zur Verfügung. Auch die Werkrealschule und Realschule haben bereits Interesse an diesem Trainingskonzept gezeigt. Für die Stadt Bopfingen ist die Einrichtung eines Kraftraums gut investiertes Geld. „Ich glaube, das hebt uns von anderen Schulen in der Region ab. Hier stehen wir als Vorreiter in dieser Sache da“, meint Bürgermeister Bühler. Übrigens sehen auch die Eltern das Trainingsangebot auch positiv und unterstützen es.