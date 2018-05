Musikschule informiert über Unterrichtsangebot

Am Samstag, 9. Juni, können sich Interessenten von 10 bis 12 Uhr in der Schule am Ipf über das instrumentale Unterrichtsangebot der Musikschule Bopfingen informieren. Es gibt die Möglichkeit, die verschiedenen Instrumente auszuprobieren. Zudem kann man mit den Lehrern eine Schnupperstunde vereinbaren. (ij)

Anmeldeschluss für das neue Schuljahr 2018/19 ist der 1. Juli. Kontakt ist unter der Rufnummer 07362 / 956980 oder unter musikschulebopfingen@t-online.de möglich.