„Musik verbindet“: Die Planung der Events am Ipf

Tim Fetzer, Fabian Müller und Johannes Schmid aus der Klasse 9b des Ostalb–Gymnasiums Bopfingen haben für den „Zeitungstreff 2022“ mit Victoria Schrödersecker gesprochen, die im Bopfinger Rathaus für die Veranstaltungen zuständig ist.

Der Coronapandemie sind in den letzten beiden Jahren viele Veranstaltungen zum Opfer gefallen. Wir haben Frau Victoria Schrödersecker, Leiterin der Abteilung Kultur und Events bei der Stadtverwaltung Bopfingen, im Rahmen des Zeitungstreffs 2022 dazu interviewt und viel über ihre Arbeit im Eventbereich erfahren.

Bestimmt haben Sie sich auch schon gefragt, wie man es schafft, große Künstler in kleine Städte wie Bopfingen zu bekommen? Victorias Schrödersecker arbeitet dafür mit Agenturen zusammen. Eine davon hat sogar eine Außenstelle in Ellwangen. Diese Agentur hat mit sehr vielen Künstlern Kontakt, darunter auch sehr bekannten. Dadurch hat es Victoria Schrödersecker leichter, mit großen Künstlern in Kontakt zu treten. Ist sie an einem Künstler interessiert, mit den keine Agentur vertritt, geht sie auf dessen Homepage und schreibt ihn einfach an. Manchmal telefoniert sie mit dem Künstler persönlich, denn manche Künstler sind für ihre Bookings selbst zuständig.

Und was hat Victoria Schrödersecker dazu gebracht, den Bereich Kultur und Events in Bopfingen zu leiten? Wir erfahren, dass ihr Lebenslauf bereits viele wichtige berufliche Erfahrungen enthält, ihr die Förderung von Kultur sehr am Herzen liegt, und da ihre Familie aus Bopfingen stammt, hat sie 2019 gerne die Leitung des Kulturbereiches bei der Stadtverwaltung Bopfingen übernommen.

Ihr Tagesablauf ist vielfältig, jede Veranstaltung muss ganz genau geplant sein und alle Beteiligten erfolgreich zusammengebracht werden. Wie gut die Veranstaltungen ankommen, hängt von der Zielgruppe ab, doch mit Musik werden die meisten Zielgruppen erreicht. Die Veranstaltungsreihe „Summer Vibes“ mit großen Künstlern und knapp 2500 Zuschauern ist sehr oft ausverkauft. So auch das Konzert von Nico Santos, das am 16. Juli 2022 stattfindet.

Die Veranstaltungen oder die Künstler werden von Schrödersecker persönlich ausgewählt, sie holt aber ab und an auch den Rat ihrer Kollegen ein, um abzuschätzen, was diese von den ausgewählten Künstlern halten und ob sie denken, dass die Auswahl beim Publikum ankommt.

Victoria Schrödersecker hat in ihrer Arbeitslaufbahn schon viele Erfahrungen gesammelt, sowohl mit prominenteren Künstlern als auch mit weniger prominenten. Milow, verrät sie uns, war ein sehr umgänglicher und freundlicher Künstler. Andere, auch unbekanntere Künstler, könnten da manchmal schon anspruchsvoller sein.

Wie hat sich Corona auf die Events ausgewirkt, wollen wir noch wissen. Gab es weniger Nachfrage? Ja, dies habe man vor allem dann gemerkt, wenn in der Presse die neuen Coronafallzahlen oder eine neue Virusvariante veröffentlicht wurde. Dann sei der Verkauf oft zurückgegangen und Tickets wurden teilweise zurückgegeben. Gerade letztes Jahr im Januar und Februar habe sich das stark bemerkbar gemacht. Viele Veranstaltungen wurden deshalb verschoben.

Die letzten beiden Jahre konnte die Ipfmess nicht stattfinden, und auch die Heimattage konnten nur in abgeänderter Form stattfinden. Victoria Schrödersecker war aber nicht untätig und hat sich mit ihrer Kollegin ein kleines, aber feines Kulturprogramm rund um die Heimattage überlegt. Auch in diesem Jahr soll das Programm, das letztes Jahr als Zusatz gedient hat, als Bonus bestehen bleiben, da es viele positive Rückmeldungen dazu gab. Dieses Jahr können die Bopfinger und Bopfingerinnnen sich also wieder auf ein erweitertes Kulturprogramm mit Lesungen und Darbietungen freuen. Zudem hoffen viele darauf, dass es wieder die Kneipentour und den großen Umzug geben wird. Dies ist aber nur umsetzbar, wenn die Coronazahlen und die Coronaregelungen einigermaßen komfortabel sind. „Schließlich will man ja, dass die Kultur in Bopfingen wie gewohnt ablaufen kann“, erklärt Victoria Schrödersecker.

Man merkt, dass Victoria Schrödersecker ihre Arbeit mit Herzblut ausübt. „Ich würde sie immer wieder machen“, versichert sie. Unbekannt ist ihr die Bühne auch im privaten Bereich nicht. „Ich selber spiele auch in Nördlingen Theater“, erklärte sie, und deswegen falle es ihr relativ leicht, mit anderen Personen und Bühnenkünstlern zu kooperieren.

Am Ende des Interviews hat sie Victoria Schrödersecke noch verraten, dass auch die Countdown-Party für die Ipfmess in Planung ist. So wird also auch das Jahr 2022 kulturell wieder interessant in Bopfingen.