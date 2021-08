Musik pur und ungefiltert im Stadtgarten

Das Kulturprogramm der Stadt Bopfingen will an den Mythos der MTV-Unplugged-Konzertreihe anknüpfen. Am Freitag, 27. August, ab 18 Uhr werden fünf Bands aus der Region mit fünf verschiedenen Genres der Rock- und Popmusik unplugged die Bühne im Bopfinger Stadtgarten rocken.

Die Songs sollen ohne den Einsatz von Keyboards, E-Gitarren und sonstigen elektrischen oder elektronischen Instrumenten interpretiert werden. Unplugged. was eigentlich „nicht eingesteckt“ bedeutet, heißt aber nicht „ohne Strom und Verstärker“, weil man sonst schlicht nichts oder zu wenig hören würde. Akustische Instrumente und die Stimmen werden verstärkt.

Und wirklich nur ab und zu brüllt eine E-Gitarre dazwischen, wo sie einfach hingehört. So kann man den Klang der Instrumente und die Stimmen unverfälscht genießen.

Den Start machen D’Steirer Schwoba aus Lauchheim mit Austropop und Alpenrock. Darauf folgen die Ma-Ma’s aus Utzmemmingen mit Deutschrock, gefolgt von Esmeralda aus Oettingen und internationalen Popklassikern. Steve Rödel aus Wallerstein lässt auf seiner Gitarre Rock- und Metallsongs krachen. Und zum Abschluss gibt es Wild One aus Lauchheim mit „Best of unplugged“-Musik.

Einlass ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für Bewirtung ist gesorgt. Ein 3G-Nachweis ist erforderlich.