„Musik im Advent“ beendet das Jubiläumsjahr

Unter dem Motto „Musik im Advent“ hat die Musikschule Bopfingen im Jahr ihres 40-jährigen Bestehens ihre Freunde und Gönner im Ambiente der Bopfinger Katharinenkirche begeistert. Dabei zeigten über 60 Musiker ihr Können und belegten so das breite und attraktive Spektrum der Musikschule. Dies reichte von Klavier-, Gitarren- und Gesangssolisten bis zu Blechbläser-, Geigen-, Akkordeon- und gemischten Ensembles, vom Anfänger bis zum erfahrenen Musiker.

Den Anfang machte das Blechbläser-Ensemble, das unter der Leitung von Bernd Weber das Konzert stimmungsvoll mit „Tochter Zion“ und „Fröhliche Weihnacht“ eröffnete. Es folgten verschiedene Klavier- und Gitarrenstücke von Ece Elbizin, Sophia Maris Schlee, Paula Dörner und Valentin Zäuner (alle Klavier) und Eduard Dorn und Simon Faßnacht (beide Gitarre), ehe die Katharinenkirche von den zauberhaften Klängen des verkleideten Geigen-Ensembles unter der Leitung von Annika Körner erfüllt wurde. „Advent“ und „Leise rieselt der Schnee“ lauteten die Titel, die zwei Klavier-Trios beisteuerten, ehe das gemischte Ensemble sein Können mit dem „Stern über Bethlehem“ und dem „Thema mit Variationen“ unter Beweis stellte.

Es folgten die begeisternden Solo-Auftritte von Helene Heindel (Gitarre), Christian Sorg (Klavier) und Sängerin Julia Lewandowski mit „Ein Lied hat die Freude sich ausgedacht“. Mit Auftritten weit über dem Amateurstatus ging es weiter und am Klavier begleitet von Musikschulleiter Gebhard Schmid zog Hans-Peter Kuchar die Zuhörer mit „It’s beginning to look a lot like Christmas“ in seinen Bann. Nach „The little Drummer Boy“ von Anna (Klavier) und Florian (Trommel) Ergezinger folgte der Auftritt von Ida Chu, die dieses Jahr nicht als Violinistin, sondern als Sängerin von „Ave Maria“ begeisterte.

Ebenfalls „Ave Maria“, nur im Original gesungen von Beyoncé, hieß der ebenfalls hochklassige Beitrag von Franziska Minder. Zwischen diesen beiden Sängerinnen verzauberte Gitarrist Christian Konerth mit „Jesu, Joy of Man’s Desiring“. Den Abschluss bildete das Akkordeonensemble. Der besondere Reiz dieses Instruments schien durch die intonierten Stücke „Three Roses“ und den „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ noch zusätzlich hervorgehoben zu werden. Mit dem gemeinsam gesungenen „O Du fröhliche“ endete ein an Höhepunkten reiches Jubiläumsjahr der Musikschule Bopfingen.