Musik für Frauenterzett in der Spitalkirche Sankt Blasius

Das Konzert, das im Rahmen der Heimattage stattfindet, wird eine Premiere. Nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Musiker selbst. In dieser Formation wird der Auftritt am Sonntag, 11. Oktober, um 18.30 Uhr in der Stadtkirche Sankt Blasius der erste dieser Art sein.

Dabei möchte das Terzett bei seinem Konzert für einen hohen Klanggenuss sorgen, der die Besucher nicht nur zum entspannten Zuhören, sondern auch zum Innehalten einlädt. Dabei widmen sich die Musiker in ihrem Programm den Themen Verzweiflung, Sehnsucht aber auch Zuversicht. Hier soll sowohl irdische sowie auch geistliche Musik zum Vortrag kommen. Die Besucher dürfen sich dabei auf Werke, unter anderem von Mendelsohn, Bach, Schuhmann oder Casals freuen. Viele der Lieder zeichnen sich durch eine innere Ruhe, Sanftheit und meditativen Charakter aus, die in der Stadtkirche wunderbar zum Tragen kommen wird. Das Terzett besteht aus Alessandra Marten (Sopran), Anna Becker (Mezzosopran, Violine) und Lea Roller (Alt, Querflöte). Unterstützt werden sie dabei von Daniel Tepper an der Orgel.

Die deutschfranzösische Sopranistin Alessandra Marten studierte Klavier, Gesang, MA Musikwissenschaft und Schulmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst sowie Romanistik an der Universität in Stuttgart. Zudem ist sie Ensemblemitglied des Deutschen und des Württembergischen Kammerchores und derzeit als freischaffende Sängerin, Korrepetitorin und Stimmbildnerin tätig, unter anderem für die Stuttgarter Hymnus Chorknaben, den Paulus- und den Akademischen Chor der Universität Stuttgart.

Die Tickets sind im Vorverkauf für zehn Euro im TUI-Reisebüro Bopfingen zu erwerben. Selbstverständlich sollen hier alle gültigen Bestimmungen und Hygienevorschriften beachtet werden.