Musik, die Spaß macht

Die Band Robert und seine Freunde hat in der Schranne im alten Rathaus Hits und Klassiker der 70er-Jahre gespielt. Der Erlös geht zu Gunsten des Bopfinger Stadtmodells aus Bronze.

„Robert und sein Freunde“ spielen Hits und Klassiker der 70er-Jahre. Was sich unspektakulär anhört, ist in Wirklichkeit ein Musikerlebnis erster Güte. In der alten Rathausschranne trat die Band zum ersten Mal in dieser Besetzung auf. Die kleine Bühne wurde für Robert Hausner, Stefan Lichtmannäcker, Karl-Heinz Ilg, Berthold Ladl und Uli Kohler zur großen Welt – und für die mehr als 180 Gäste in der Schranne zum Mittelpunkt bester Unterhaltung.

Schnell wurde allen klar, dass diese Band der orangen Hemden völlig unkonventionell in Sachen Musik unterwegs ist. Die Hits und Klassiker der 70er-Jahre klingen bei den fünf reifen Männern anders – und zwar besser. Die Coverversionen von Simon & Garfunkel, The Eagles, Peter Maffay oder Reinhard May kommen erfrischend daher. Zwischendurch ein paar lockere Sprüche von den Bandmitglieder, und die Wohnzimmer-Wohlfühlatmosphäre ist perfekt. „Das strahlt schon sehr viel Gemütlichkeit aus, finde ich“, meinte Gisela Knobloch vom Förderverein für Kultur- und Heimatpflege Bopfingen.

Die Idee, eine Veranstaltung zu Gunsten des Bopfinger Stadtmodells aus Bronze zu organisieren, war schon lange da. Robert und seine fünf Freunde waren begeistert davon und boten ihre Mitwirkung an.

Der Förderverein für Kultur- und Heimatpflege kümmerte sich um die exzellente Bewirtung seiner Gäste. „Klasse“, meinte auch Andrea Ziegler beeindruckt. „Meine Zeit waren eher die 80er-Jahre, aber das was ich hier zu hören bekomme, begeistert mich ganz ehrlich“, so Ziegler. Egal, was am Ende an Erlös für das Bronzemodell übrigbleibt: ein Erlebnis war dieser Abend auf jeden Fall.