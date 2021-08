„Movie Nights“ in Bopfingen bieten Programm für die ganze Familie

Samstag, 14. August: „Fast and Furious 9“

Trotz der Corona-Pandemie dürfen sich Film-Fans auch in diesem Jahr auf ein Kino-Erlebnis unter freiem Himmel freuen. Gemeinsam mit dem Verein Schmiede, der Movieworld Nördlingen und dem Jugendgremium Bopfingen präsentiert die Stadt vom 10. bis 15. August zum fünften Mal das Sommer-Highlight „Movie Nights“ im Bopfinger Stadtgarten.

Den Besucher erwarten vor der Kulisse der Bopfinger Stadtmauer in diesem Jahr sogar sechs Kino-Specials an sechs Abenden. Damit der Besuch im Open-Air-Kino ein sicherer und schöner Filmabend wird, gelten aufgrund der aktuellen Situation und der entsprechenden Vorgaben Schutz- und Hygieneregeln vor Ort. Sie sind unbedingt einzuhalten. Sitzplätze werden vor Ort und nach Eintreffen am Veranstaltungsort vergeben.

Tickets ab Mittwoch, 4. August, in der Kino Movieworld Nördlingen und bei UE-S Bopfingen. Im Vorverkauf kostet ein Einzelticket acht Euro, eine Karte für Kinder bis zwölf Jahre sechs Euro. An der Abendkasse gibt es das Einzelticket für neun Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ebenfalls sechs Euro. Einlass ist täglich ab 19.30 Uhr. Die Vorstellung beginnt um 20.30 Uhr, spätestens bei Einbruch der Dunkelheit.

Sitzmöglichkeiten sind vorhanden. Es wird darum gebeten, gegebenenfalls warme Kleidung und Decken mitzubringen. Für die Stärkung zwischendurch ist mit dem Rieser Bruzzler und Süßem von der Mandelbrenner Bühler gesorgt. Die Schmiede versorgt die Kinobesucher mit Cocktails und kühlen Getränken. Und natürlich darf auch das Popcorn nicht fehlen. Weitere Informationen unter www.events-am-ipf.de oder noerdlingen.kino-movieworld.de