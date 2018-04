Ein 17-Jähriger Motorradfahrer ist gestürzt.

Der Jugendliche war mit seiner 16-jährigen Sozia am Dienstagvormittag um 10.15 Uhr auf der K 3319 von Westhausen in Richtung Dalkingen unterwegs. Im Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zusammen mit der jungen Frau auf die Fahrbahn. Die Sozia, die sich leicht verletzte, wurde zur weiteren Versorgung in die Virngrund-Klinik eingeliefert. Der Fahrer blieb unverletzt.