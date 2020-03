Schwere Verletzungen hat sich ein 61-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend in der Nördlinger Straße in Bopfingen zugezogen.

Der Mann wollte vom Grundstück eines Autohauses nach links auf die B29 einbiegen, als er alleinbeteiligt stürzte. Der Sachschaden an der Maschine beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.