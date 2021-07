Mopedfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten hat sich am Montag auf dem Inneren Ring erreignet. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad den Inneren Ring und wollte an der Kreuzung zur Baldinger Straße nach links abbiegen. Beim Abbiegen übersah er allerdings den ihm entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer. Der 67-Jährige Auto-Fahrer erfasste das Moped frontal mit der Motorhaube. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mopedfahrer einige Meter weit durch die Luft geschleudert und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen im Bereich der Fußgängerampel zum Liegen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Da die anwesenden Zeugen unterschiedliche Angaben zur Fahrtstrecke des Motorradfahrers machten, wurde ein Unfallgutachter herangezogen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich dringend bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081 / 2956-0 zu melden