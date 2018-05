Modellsegler spenden 500 Euro für die Stadt

Die Modellsegelfluggruppe Ipf hat 500 Euro an die Stadt Bopfingen gespendet. Die Summe ergibt sich aus den Einnahmen, die von Gastfliegern am Ipf erhoben wurden. Der Vorsitzende der Gruppe, Friedrich Kitzsteiner, übergab den Spendenscheck an Bürgermeister Gunter Bühler.

Modellflieger, die am Ipf fliegen möchten, benötigen neben einer gültigen Versicherung auch eine Flugerlaubnis. Diese wird Gästen gegen eine Gebühr von einem Euro pro Tag erteilt. Die Gästekarte enthält neben der Berechtigung auch die Flugregeln am Ipf, in welchen besonders auf den Naturschutz hingewiesen wird. So ist der Berg beispielsweise von Abfällen sauber zu halten. Unter besonderem Schutz steht der Bereich der oberen Ringwälle. Die Modellflieger achten darauf, dass diese Regeln eingehalten werden.

Unterstützung beim Verkauf der Flugkarten leisteten auch die Bopfinger Gasthäuser „Sonne“ und „Bären“. Bürgermeister Gunter Bühler versicherte bei der Spendenübergabe, dass das Geld sinnvoll genutzt werde. Aktuell trägt es zur Erstellung eines Bronzemodells der Stadt bei, das eine neue Attraktion in der Stadtmitte werden soll.