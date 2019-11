Modellsegelfluggruppe macht den Ipf sauber

Die Modellsegelfluggruppe Ipf hat wieder ihre traditionelle Ipfputzete durchgeführt. 20 Mitglieder haben den Ipf durchstreift und Müll aufgesammelt. Das Umweltbewusstsein der Besucher ist gestiegen, denn das gesamte Sammelaufkommen konnte in einem blauen Müllsack verstaut werden, während man vor zehn Jahren noch einige Anhänger an Müll entsorgen musste.

Danach konnten sich die Teilnehmer im Gasthaus Bären stärken. Anschließend wurde bei der Jahreshauptversammlung die Vorstandschaft gewählt uns es wurde beschlossen, sich verstärkt in der Jugendarbeit zu engagieren. So werden für das Jugendfliegen im Rahmen des Ferienprogrammes Flugmodelle beschafft, mit welchen Kinder und Jugendliche den Kontakt zu Fliegen und Technik vermittelt wird und so eine interessante Perspektive für den späteren Beruf gegeben.

Einige Techniker und Ingenieure im Verein haben auf diesem Weg ihren interessanten Beruf gefunden. Einer hat es sogar zum Berufspiloten gebracht, der mit dem Düsenjet viele Menschen zu ihren Zielen in aller Welt fliegt. Foto: privat