Mobile Impfteams starten am 22. März in Bopfingen

Am Montag, 22. März, starten mobile Impfteams in der Bopfinger Stauferhalle mit der Impfung von Senioren aus Bopfingen, Riesbürg und Kirchheim. Das teilt die Stadtverwaltung Bopfingen unter Berufung auf das Landratsamt des Ostalbkreises mit. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden zwei Teams die Impfungen übernehmen. Die Stadt Bopfingen und die Gemeinden Kirchheim am Ries und Riesbürg hatten zuvor eine Liste der an einer Impfung interessierten Bürger über 80 Jahren an Landrat Joachim Bläse übermittelt. Insgesamt wurden 468 Personen zwischen 80 und 96 Jahren gemeldet. Davon stammen 339 aus Bopfingen, 86 aus Riesbürg und 43 aus Kirchheim. Die impfwilligen Personen werden nun zeitnah zur Vereinbarung eines konkreten Termins kontaktiert.