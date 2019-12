Mobbing durch gefälschte Todesanzeige: 14-Jähriger räumt Taten großteils ein

Bei einer erneuten Vernehmung hat ein 14 Jahre alter Junge der Kriminalpolizei Dillingen weitgehend eingeräumt, einen Schüler einer Schule in Nördlingen mit einer gefälschten Todesanzeige gemobbt zu haben.

Die Tat war am Montag bekannt geworden. Bereits am Freitag war die Traueranzeige in einer Zeitung erschienen, in der der angebliche Tod des 13 Jahre alten Schülers mitgeteilt wurde. Die Tat hatte landesweit für Aufsehen gesorgt und wurde als außergewöhnlicher Fall von Mobbing verbreitet.

Nach dem weitgehenden Geständnis des Täters ist das genaue Motiv des Täters aber noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, sei es nach möglicherweise im Persönlichkeitsbild des computer- und internetaffinen Jugendlichen zu suchen. Darüber hinausgehende Einzelheiten wollte die Polizei bisher nicht mitteilen.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Jugendlichen wurden bereits zuvor Beweismittel sichergestellt. Der beschuldigte Schüler war dann im Beisein seiner Eltern zu den Vorwürfen befragt worden.

Die Polizei hatte schon einmal wegen Mobbings an der Realschule ermittelt. Im November hatte die Kripo mitgeteilt, dass fünf Mädchen und Buben der achten Jahrgangsstufe Opfer von Angriffen über soziale Medien wurden.

Den Kindern wurden unter anderem pornografische Inhalte übermittelt. „Außerdem fand eine Belästigung durch zahlreiche Callcenter-Anrufe statt“, hieß es damals.

Wer sind die Alphatiere, wer die Meinungsmacher? Eine Schulklasse hat eigene Hierarchien. So geht ein Sozialpädagoge vor, wenn es um Mobbingprävention geht.